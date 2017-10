L’imbattuta Caronnese a Masnago, il Varese cerca il ribaltone

Varese - Caronnese 0-1

Da diversi anni la Caronnese rappresenta una realtà consolidata, seria e – perché no – piuttosto ricca nel panorama del calcio provinciale. Domenica, per la seconda stagione consecutiva, i rossoblu saliranno al “Franco Ossola” per ribadire le proprie qualità a un Varese che, blasone e bacino di tifosi a parte, non è superiore (in questo preciso momento) alla truppa in arrivo dall’estremo sud della territorio.

Nel passato campionato, tuttavia, i biancorossi riuscirono in extremis a capovolgere le gerarchie, vincendo una vibrante semifinale playoff dopo le tre sconfitte patite tra campionato e Coppa Italia. Ora – si gioca domenica 22, dalle ore 15 – Corno e compagni si presentano alla sfida diretta con una classifica invidiabile: 23 punti in nove gare (al pari con il Gozzano), con due soli pareggi a “sporcare” un ruolino altrimenti fatto di sole vittorie.

Il Varese, che di punti ne ha solo 10, dovrà dunque ripartire da questo dato per provare a mandare per la prima volta al tappeto l’undici di Aldo Monza. I biancorossi, nella ripresa della sfortunata gara di Gozzano, hanno dimostrato di poter fronteggiare anche le squadre più forti del girone, almeno sul breve periodo. Starà a Iacolino e ai suoi uomini provare ad avere un impatto forte e continuo per tutti i 90′ di gara, anche perché il match con la Caronnese è davvero l’ultima spiaggia in chiave di rincorsa alla vetta.

Il tecnico di origine siciliana non avrà a disposizione neppure in questa occasione Christian Longobardi, che si è allenato a parte per recuperare dall’infortunio subito domenica scorsa con l’Arconatese. Per il resto però, la squadra è al completo e non dovrebbe – a livello di nomi – essere troppo diversa rispetto a quella vista a Gozzano.

Con Molinari in predicato di tornare titolare, Iacolino potrebbe utilizzare Palazzolo nel ruolo di seconda punta, con libertà di movimento intorno al sudamericano. In questo modo l’inamovibile Repossi può essere utilizzato sulla destra con Rolando dalla parte opposta. E con il “tetris” degli under da considerare, l’escluso eccellente potrebbe essere Magrin, apparso in difficoltà anche nel match infrasettimanale.

DIRETTAVN

