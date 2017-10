L’impresa di Giacomo Bloise: 43 punti per la Robur

Robur et Fides Coelsanus Varese

Nel basket moderno, qualunque sia la categoria, è sempre più difficile trovare prestazioni balistiche e realizzative clamorose. Se il “trentello” è raro, diventa quasi impossibile sfondare quota quaranta punti.

Un’impresa riuscita sabato sera al Campus di Varese ed è stata firmata da Giacomo Bloise, alla seconda partita ufficiale con la maglia della Robur et Fides. Il playmaker, cresciuto nelle giovanili di Cantù, ha trascinato con ben 43 punti la Coelsanus alla vittoria per 98-85 ai danni di Livorno. Un successo che ha rilanciato i gialloblu che erano partiti con il piede sbagliato la settimana precedente contro la Sangiorgese.

Bloise ha cucito una gara davvero strabiliante, soprattutto contando il fatto di aver segnato i suoi 43 punti con “appena” 19 tiri, quindi con percentuali pazzesche: 6/8 da 2 e soprattutto 9/11 da 3 punti, cui vanno aggiunti quattro tiri liberi a segno (su quattro) oltre ad altre “voci” (4 assist, 3 rimbalzi, solo 2 falli subiti). «È stata una buonissima partita e quando sei un tiratore, segnare i primi tiri ti aiuta a continuare» ha spiegato Giacomo in un’intervista diffusa dal canale Youtube della società, tornando però presto sulla prestazione di squadra, giudicata più importante del risultato personale.

Ora la squadra di Cecco Vescovi (che in Robur aveva segnato 42 punti, record precedente almeno negli anni moderni) si dovrà preparare per la trasferta di Piombino, squadra che come la Coelsanus ha raccolto un successo e un ko nei primi due turni di campionato.