L’incendio al Campo dei Fiori è doloso

Incendio Campo dei Fiori - Bonifica

E’ stato un incendio doloso, ne sono i convinti gli esperti intervenuti mercoledì per sedare le fiamme al Monte San Francesco, località del Parco regionale del Campo dei fiori dove un vasto incendio ha messo in apprensione l’intera città. Un Canadair e due elicotteri, insieme ai vigili del fuoco e alla protezione civile, hanno risolto il problema.

Ora tocca ai carabinieri forestali indagare e la pista che viene seguita è quella del piromane. In una giornata senza eventi atmosferici e con poca probbilità che in quel punto qualcuno abbia acceso un fuoco involontariamente e lo abbia abbandonato senza volerlo. Anche l’ipotesi della sigaretta è poco credibile, poiché i modelli oggi in commercio sarebbero ormai destinati a spegnersi molto velocemente.

Dunque, chi e perchè? Le fiamme sono state completamente domate già ieri sera.

Oggi sono in programma sopralluoghi nelle diverse aree colpite dall’incendio e il completamento delle operazioni di bonifica. E’ necessario avere la certezza che sotto il terreno non ci siano più focolai e dunque in mattinata già di buon’ora erano sul posto i Vigili del fuoco e le squadre di Protezione Civile intercomunale di Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate. Si stima che siano andati a fuoco circa tre ettari di bosco.