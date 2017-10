L’industria cosmetica italiana è in buona forma

.

C’è una realtà solida, all’interno dell’industria manifatturiera italiana: parliamo del business della cosmetica e dei prodotti beauty, che come rilevato dall’annuale indagine della principale associazione nazionale ha ulteriormente incrementato i propri fatturati, superando i 10,5 miliardi di euro.

Numeri da record per la cosmetica

In particolare, il report di Cosmetica Italia segnala che in dodici mesi il fatturato è cresciuto di ben cinque punti percentuali, grazie in particolare al record delle esportazioni: le performance delle vendite verso l’estero hanno accelerato di quasi 13 punti percentuali rispetto all’esercizio di bilancio precedente, ma la dinamicità del mercato interno non ha comunque portato ripercussioni alla bilancia commerciale del settore, che ha segnato un nuovo massimo, arrivando a una quota ai 2,3 miliardi di euro.

L’industria della bellezza batte vino e gioielli

Insomma, l’industria cosmetica italiana conferma una tenuta strutturale migliore di altri settori del sistema Made in Italy, e non a caso il fatturato del comparto negli ultimi dieci anni è cresciuto del 30 per cento, mentre l’export è più che raddoppiato. Numeri che assumono una rilevanza ancora maggiore se si pensa che, nello stesso periodo, il Pil nazionale ha perso oltre due punti percentuali, o che altre industrie hanno conosciuto ritmi sì positivi, ma molto più “lenti”: è il caso del vinicolo e della gioielleria, che hanno visto performance rispettivamente sei volte e due volte inferiori rispetto a quelle del mondo beauty.

Crescono le vendite online

Bene ha fatto, al comparto, anche l’impatto delle nuove tecnologie, che hanno creato un canale di vendita differente e, in molti casi, più conveniente per gli utenti: secondo Cosmetica Italia, le vendite online di prodotti di bellezza sono aumentate di otto punti percentuali nell’ultimo anno, con un totale di giro d’affari che è vicino al miliardo di euro. A livello nazionale, brilla in modo particolare il brand di ProfumeriaWeb, il primo sito tricolore specializzato proprio nell’eCommerce di prodotti di cosmetica e affini.

Il caso di ProfumeriaWeb

Attivo ormai da alcuni anni, è però tra il 2016 e il 2017 che il portale ha fatto registrare un vero e proprio boom, con indicatori in incredibile ascesa: per citare dei numeri “semplici”, in tutto lo scorso anno sono state segnalate quasi 4 milioni di visite da parte degli utenti (più 78 per cento rispetto al consuntivo 2015), con un fatturato in netto aumento (più 80 per cento a fine 2016 rispetto all’anno precedente) e soprattutto un’ottima valutazione da parte dei clienti.

I numeri del portale

Gli acquirenti registrati sul portale sono già oltre 120 mila, ma ancora più importante per il business sono l’alto livello di valutazione dei servizi (il 90 per cento degli utenti lascia una recensione da cinque stelle) e soprattutto il basso tasso di abbandono: secondo le ultime rilevazioni, solo il 20 per cento dei clienti che hanno già acquistato due prodotti non ripete un acquisto dopo sei mesi.

Acquisti a prezzi ridotti

Uno degli ingredienti del successo di ProfumeriaWeb sta nel prezzo del catalogo: gli oltre ottomila prodotti presenti sull’eCommerce nelle varie categorie di profumi, cosmetici e prodotti di bellezza, infatti, hanno dei cartellini che costano fino all’80 per cento rispetto a quanto siamo abituati a vedere nei tradizionali negozi e nelle profumerie “reali”. A maggior vantaggio dei clienti online, poi, intervengono piattaforme come piucodicisconto.com, che presentano varie tipologie di codici sconto ProfumeriaWeb che consentono di ottenere ulteriori benefici al momento dell’acquisto dei prodotti cosmetici.