Lo scambiano per un ladro ma era uno spacciatore, in manette 28enne

Quando i carabinieri di pattuglia li hanno visti armeggiare in maniera sospetta vicino ad un distributore di benzina hanno pensato che si trattasse di un tentativo di furto ma, una volta avvicinatisi, hanno capito che era in corso un’attività di spaccio. Nel corso della notte i militari hanno tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino nordafricano, 28enne, senza fissa dimora, disoccupato, plruipregiudicato.

I carabinieri, durante il servizio perlustrativo sono intervenuti nel territorio di Lonate Pozzolo, lungo la strada provinciale che porta in direzione Malpensa, all’interno di un’area di servizio, ritenendo che i due soggetti a bordo di un furgone stessero per consumare un furto ai danni del medesimo distributore (peraltro in passato oggetto di numerosi furti della colonnina bancomat e di tabacchi).

In realtà i carabinieri si erano trovati dinnanzi ad una cessione di sostanza stupefacente: l’arrestato, infatti, probabilmente uscito dai boschi limitrofi, aveva appena ceduto una dose di cocaina ad un connazionale (giunto nel distributore a bordo del furgone).

A seguito di perquisizione personale lo spacciatore è stato trovato in possesso della bella somma di 750 euro, tutte banconote di medio taglio, evidente profitto dell’attività spaccio in quanto l’uomo risulta senza lavoro e senza fissa dimora.