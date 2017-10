Lo spazio di Via Robbioni chiude, l’ex librario Veroni: “Sono dispiaciuto”

I luoghi visiiati dal 141Tour nella tappa di Jerago con Orago il 27 giugno 2015

Abbiamo contatto Aldo Veroni, storico gestore della Libreria Veroni che chiuse i battenti nel 2006.

Da quel momento lo spazio – di proprietà di un privato – era rimasto vuoto, fino all’arrivo dell’associazione WGART che sei mesi fa lo ha occupato, grazie ad un contratto di affitto di comodato d’uso gratuito.

Oggi, in via Robbioni, si è conclusa anche quell’esperienza e Aldo Veroni ci ha mandato un suo messaggio.

“Apprendo la notizia e devo dire che mi dispiace molto, poteva essere una buona occasione per la città, in quanto racchiudeva un certo senso di continuità e di novità, rappresentata dalla originale idea di quei ragazzi, che ringrazio personalmente di aver ridato vita, in modo intelligente e innovativo, ad un luogo che ha segnato la mia vita professionale e, credo, anche quello della città. Sarebbe stato opportuno incoraggiarli, ma capisco anche che, purtroppo, esistono delle regole di mercato con le quali bisogna sempre fare i conti. Peccato! Un caro saluto a loro e a tutti coloro che mi ricordano. Aldo Veroni. Valencia”