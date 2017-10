Lo stalker la segue, chiama i carabinieri e lo fa arrestare

E’ stato arrestato dai carabinieri appena in tempo, sulla pubblica via, mentre stava cercando di aprire la portiera della autovettura, con violenza, di una donna di 33 anni con cui aveva avuto una relazione.

Un uomo di 36 anni, di Lavena Ponte Tresa, è accusato di atti persecutori per aver tormentato, lungo l’arco di alcuni mesi, una ragazza di Laveno con cui aveva avuto un legame che però era terminato da diverso tempo. L’uomo dopo la rottura non si era rassegnato, e la assediava con telefonate e minacce, appostamenti, persino inseguimenti.

La ragazza aveva avvisato i carabinieri e sporto denuncia ed era in costante contatto con i militari dell’arma. Proprio grazie a questo servizio di protezione, la donna ha potuto chiamare al telefono i militari quando si è accorta che lui la stava nuovamente seguendo, nella strada che da Leggiuno conduce a Laveno.

Quando ha capito che i militari erano in zona, si è fermata. Sono stati attimi di tensione: il persecutore è sceso, lasciando in auto un complice che è stato a sua volta denunciato, e ha cercato di aprire la portiera dell’auto della ragazza. I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato.