Lo stemma di Gallarate viaggerà su una locomotiva di Sbb Cargo

stazione Gallarate treno merci sbb cargo ferrovie svizzere

Se cercate “Gallarate” su Flickr, molte delle foto sono di treni merci riprese un po’ ovunque in Europa: Gallarate è infatti uno degli snodi più importanti dell’asse Genova-Rotterdam. E ora lo stemma dei Due Galli viaggerà in lungo e in largo per l’Italia e per l’Europa, impresso su una locomotiva dei treni merci della SBB Cargo(foto: Gabriele Filippini).

In cambio dell’utilizzo del logo del Comune di Gallarate all’azienda specializzata nei trasporti su rotaia, l’amministrazione incasserà 3.500 euro all’anno per tre anni. L’intero introito sarà versato da Sbb (che ha sede operativa proprio a Gallarate) al Distretto urbano del commercio che, a sua volta, lo investirà nell’organizzazione di una parte degli eventi natalizi.

L’accordo è stato approvato oggi dalla giunta presieduta dal sindaco Andrea Cassani. «Il regolamento che disciplina le sponsorizzazioni, approvato nei mesi scorsi dal consiglio comunale, sta dando i primi risultati» spiega il sindaco. «Ritengo il “contratto” stipulato con SBB Cargo doppiamente vantaggioso per il Comune. Da una parte, infatti, abbiamo ottenuto un contributo economico che ci permetterà per tre anni di offrire ai piccoli gallaratesi il trenino che nel periodo natalizio girerà per le vie del centro storico. Dall’altra, il nostro simbolo sarà ben visibile in giro per lo Stivale e per il Vecchio continente, regalandoci un po’ di visibilità. Colgo l’occasione per ringraziare l’azienda di trasporti per avere proposto questo omaggio a Gallarate, ovvero la città in Italia che ospita la loro sede operativa».