Locale abusivo chiuso dalla Polizia a Biumo

via Morosini

Nella serata di ieri, la Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Varese, con l’ausilio degli uomini della Volante, ha effettuato controlli in cinque locali notturni ed esercizi pubblici di Varese.

A Biumo Inferiore è stato chiuso un esercizio pubblico risultato privo di qualsiasi autorizzazione. Nello stesso esercizio, peraltro, nei giorni scorsi gli uomini della Squadra Volante avevano rinvenuto 10 involucri di plastica contenente cocaina, occultati dietro un calorifero. La sostanza stupefacente era stata sequestrata, a carico di ignoti.

Gli altri controlli hanno riguardato un night in via Magenta, due esercizi pubblici nel centro storico di Varese, nonché un circolo privato a Capolago.

All’esito dei suddetti controlli amministrativi sono state elevate quattro contravvenzioni per un totale di 6108 € di sanzioni.