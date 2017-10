Lombardia in fiamme, da Sondrio a Como e Varese 500 ettari in fumo

Le immagini notturne delle lingue di fuoco che stanno devastando il monte

Il Campo dei Fiori non è l’unica montagna a bruciare in questo weekend nerissimo per i nostri boschi. La situazione degli incendi in Lombardia è grave ed è la seguente:

VARESE - Il fuoco è ancora vivo e sono bruciati, a questa sera, 45 ettari di misto ceduo/conifere, incendio ancora attivo. Le attivita’ di spegnimento sono affidate ai D.O.S. Dario Bevilacqua (CM Valli del Verbano) e Alessandro De Buck (Parco del Campo dei Fiori). L’incendio interessa due zone distinte, la prima è Campo dei Fiori, la seconda è Rasa di Varese. Sull’incendio sono intervenuti (totale delle due località) 72 volontari AIB (inclusi Volontari del Parco del Ticino); 2 mezzi del COAU (Canadair), un elicottero regionale (base Talamona).

TAVERNERIO (Como) - Qui la situazione è ancora più grave: sono bruciati 60 ettari ceduo/conifere, incendio ancora

attivo. Fin dalle prime ore di questa mattina di domenica l’incendio è ripreso e proseguono gli interventi dei volontari AIB e dei mezzi aerei. Sull’incendio stanno intervenendo: 50 AIB; 10 Vigili del fuoco; un mezzo del COAU (Canadair).

FORCOLA (Sondrio) – Dal 28 ottobre sono andati in fumo 150 ettari ceduo/conifere, incendio ancora attivo. Per permettere ai mezzi di operare in sicurezza sono state staccate le linee dell’alta tensione.

Sull’incendio stanno intervenendo 30 AIB; 20 Vigili del fuoco; 2 elicotteri regionali (base Talamona).

TREMOSINE (Brescia) - Bruciati 150 ha ceduo, incendio ancora attivo. Incendio in espansione.

Sull’incendio stanno intervenendo30 AIB; 12 Vigili del fuoco; un elicottero regionale (base di Vilminore); due elicotteri dei Vigili del fuoco di Trento; un mezzo del COAU + 1 Canadair croato.

VELESO (Como), localita’ Monte Colmenacco – Bruciati 40 ha ceduo/conifere, incendio ancora attivo. Al momento risultano evacuate 6-7 persone che vivono in a baite limitrofe. Sull’incendio stanno intervenendo: 20 AIB; 20 Vigili del fuoco; 1 elicottero regionale (base di Vilminore).

NOVATE MEZZOLA (Sondrio), localita’ Val Ladrogno. Superficie bruciata 8 ha di incolto.

CEVO (Brescia), segnalato da Vigili del fuoco di Brescia incendio boschivo tra le localita’ Andrista e Fresine. Principio di incendio in atto lungo la SP 6. Sul posto opera una squadra AIB di Cevo.

ALLERTE IN CORSO – Sono valide le indicazioni dell’Avviso di Criticita’ per rischio Incendi Boschivi n.120 del 28 ottobre, con codice Arancio sulle aree F4, F5, F11 e F12. (Lnews)