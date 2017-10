L’ospedale accorpa le due chirurgie. Alla guida, il varesino Caronno

apparecchi laser operazione sala operatori

Da domani, giovedì 12 ottobre, l’Unità Operativa di Chirurgia Generale e la Chirurgia Generale a indirizzo vascolare e toracico dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia saranno accorpate.

Il nuovo assetto prevede un’unica struttura complessa di Chirurgia Generale diretta da Roberto Caronno, già primario della Chirurgia generale a indirizzo vascolare e toracico, a seguito del pensionamento del primario della Chirurgia Generale Pier Giuseppe Capretti, che da domani lascerà il presidio dopo quattordici anni alla guida del reparto.

Questa nuova configurazione consentirà di riorganizzare, perfezionare e potenziare ulteriormente questo settore specialistico. Non cambierà l’offerta finora garantita dal presidio di via Ravona né la sua capacità di essere un punto di riferimento per la cittadinanza sia per l’attività in emergenza-urgenza sia per quella programmata.

La scelta è stata dettata dalla necessità di organizzare il presidio e i suoi servizi in coerenza con il dettato del Decreto 70/2015, che indica gli standard dell’assistenza ospedaliera in relazione al bacino d’utenza mantenendo inalterata l’offerta di chirurgia generale, chirurgia vascolare e chirurgia toracica.

Il numero complessivo dei chirurghi generali rimarrà invariato – in totale 20 – e con un unico primario sarà più agevole gestire i turni di guardia e reperibilità e garantire un potenziamento della capacità produttiva. E’ prevista per i prossimi mesi una procedura di acquisizione di nuovi professionisti specializzati in chirurgia generale. Inoltre, è già stato effettuato il perfezionamento dell’organico degli ambiti disciplinari vascolare e toracico con due assunzioni.

La nuova Unità Operativa diretta dal varesino Roberto Caronno si articolerà in una struttura semplice di Chirurgia Toracica d’Urgenza, una di Chirurgia Vascolare e una di Chirurgia Senologica. L’U.O. si avvarrà anche della consolidata sinergia operativa con la struttura semplice dipartimentale di Chirurgia Generale a indirizzo polispecialistico per le Urgenze, diretta da Daniele Lovotti e afferente al Dipartimento Chirurgico.