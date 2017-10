L’ottobre di sangue dell’Anpi provinciale

Si sono svolte nella mattina di martedì 17 ottobre 2017 le celebrazioni dell’Ottobre di Sangue varesino organizzate da Anpi provinciale.

In largo Bersaglieri a Varese si sono date appuntamento diverse sezioni Anpi – con gonfaloni e bandiere, c’erano quelle di Gavirate, Gallarate, Malnate, Laveno mombello, Cuveglio, Luino, Daverio – associazioni come la Cgil, Fillea, casa delle donne di Gallarate, ma anche associazioni e sezioni non varesine ma particolarmente significative: come l’Anpi del Verbano Cusio Ossola, o l’associazione Stella alpina di Pombia.

Tra le istituzioni, era rappresentata ufficialmente solo la Provincia di Varese: ma a presenziare c’era il presidente della provincia in persona, Gunnar Vincenzi, nonchè una rappresentanza – in gonfalone – della polizia Provinciale.

Durante la cerimonia sono stati ricordati uno ad uno i nomi dei varesini fucilati nell’occasione, è stato osservato un minuto di silenzio ed è stata deposta una corona di fiori alla base del monumento di largo Bersaglieri.

la prossima iniziativa è prevista venerdì 20 ottobre 2017 alle 21 presso la Cooperativa di Biumo e Belforte a Varese.