Luino commemora le vittime del lavoro

Luino ha commemorato oggi, domenica 8 ottobre, le vittime del lavoro, una manifestazione promossa dall’Anmil.

Il corteo per le vie della Città sino a piazza Risorgimento si è concluso con la deposizione della corona al Monumento ai Caduti. I lavori sono proseguiti presso il Municipio per la cerimonia civile alla presenza di molte persone tra cui l‘intero Consiglio Territoriale con il Presidente Antonio Di Bella ed il Vice Presidente Marco Romano, i Consiglieri Regionali Dante Valota e Enrico Andreetto.

Il coordinamento dei lavori e’ stato concertato dalla Consigliera Territoriale Roberta Figini che ha aperto la cerimonia civile ricordando la Consigliera Regionale Maria Caccaro e leggendo il telegramma del Presidente della Repubblica. Ha introdotto la manifestazione il Vice Sindaco di Luino Alessandro Casali:

«Oggi ricordiamo la giornata nazionale promossa dall’ANMIL una importante celebrazione in cui il Varesotto si ritrova per ricordare tutti coloro che hanno subito infortuni sul lavoro. Abbiamo voluto questo momento per stringerci ai familiari e per mantenere sempre alta l’attenzione su una questione che consideriamo fondamentale: fare crescere e rafforzare la cultura della sicurezza insieme ad un’efficace azione di prevenzione rappresenta l’antidoto più potente contro gli infortuni sul lavoro. Questo deve avvenire soprattutto coinvolgendo i giovani ed educandoli già sui banchi di scuola. Ringrazio tutti voi presenti per ricordare e per prevenire quanto potrebbe accadere in futuro».

Presente anche Lucas Gutierrez, Direttore socio sanitario dell’ATS INSUBRIA ha dichiarato: «Faccio i complimenti ad ANMIL.Quotidianamente Ats si impegna a fare tutti i controlli atti alla corretta prevenzione.Oggi il pensiero riconoscente va a coloro che sono state vittime degli infortuni sul lavoro e alle loro famiglie».

Ha poi proseguito la Direttrice INAIL Santa Picone che ha ringraziato i presenti ed ha sottolineato come in questa giornata sia giusto «non dimenticare, ricordando coloro che sono stati vittime». Ha anche evidenziato alcune tematiche attuali riguardanti gli infortuni: lo strumento principe per evitarli sono prevenzione, sicurezza ed educazione già a partire dagli istituti scolastici con cui lavorare all’unisono.

I lavori si sono chiusi con l’intervento del Presidente ANMIL Varese Antonio Di Bella e dell’Assistente Sociale Patrizia Bruno.

L’ANMIL offre inoltre servizi di CAAF e Patronato nelle due sedi di Gallarate- via Sommariva 3 – e di Varese – via Romansurisere 47. Si ricorda che a Luino esiste una delegazione sita presso il Municipio aperta il primo ed il quarto sabato del mese in sala marmi dalle 9 alle 11. Commenta David Mosseri Responsabile Provinciale del Patronato.Durante la mattinata ha presenziato anche il Presidente del Consiglio del Comune di Luino Davide Cataldo.

La giornata apertasi con un corteo con banda di Cassano Valcuvia e Maccagno con Pino e Veddasca, è terminata con la Santa Messa in Prepositurale .