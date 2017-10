Luino corsi, ecco le proposte per l’inverno

Foto varie

Corsi di lingue, corsi pratici e corsi per bambini. Eccola, l’offerta invernale per il sapere nel tempo libero proposta dal Comune di Luino.

Ci saranno corsi di tedesco, inglese e francese, ma anche “il mio orto yoga”, “gli esperimenti della natura”, pilates, cucina “aspettando l’estate” e cucito. Per i più piccoli “cucina a freddo per bambini” e “play with me“, l’inglese spiegato giocando.

Le iscrizioni per “Luino Corsi” per la stagione febbraio-giugno sono alle porte: la prima data utile è a partire dal 2 novembre e ci si potrà iscrivere fino all’11 gennaio 2018.

Le iscrizioni potranno avvenire presso il servizio cultura del Comune di Luino al secondo piano; non si accettano iscrizioni né prenotazioni via mail o fax.

Sede dei corsi: se non diversamente indicato nella scheda esplicativa del corso, biblioteca Civica, ingresso Via XXV Aprile, lunedì, martedì e giovedì 9.30 / 13.00 – 17,00 / 18.00 – mercoledì e venerdì dalle 9.30 / 13.00; sabato 9.30 / 12.00 (su appuntamento).

Le schede esplicative dei corsi sono disponibili presso l’ufficio Relazioni con il pubblico, Biblioteca Civica di Luino e sul Sito del Comune di Luino: www.comune.luino.va.it .

Inizio corsi: dal 17 febbraio 2018, e saranno attivati solo se sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti.

Per informazioni: Comune di Luino, ufficio cultura 0332 543 592/583, mail g.buttice@comune.luino.va.it