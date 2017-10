Luino: “La violenza è la ragione di chi ha torto”

Venerdì 29 settembre, durante la seduta del Consiglio Comunale della Città di Luino, l’Assessore ai Servizi Sociali Caterina Franzetti ha distribuito a tutti i consiglieri una maglietta per lanciare un messaggio antiviolenza con l’aforisma La violenza è la ragione di chi ha torto di Guido Clericetti, scrittore milanese, anche autore di programmi con Enzo Jannacci, Cochi e Renato e Ludovico Peregrini tratto dal libro Clericettario.

Opinioni opinabili e pensieri impensabili di Guido Clericetti, edito da Gribaudi nel 1993.

L’Assessore ha poi comunicato con l’intervento a seguire il suo pensiero.

Il nostro territorio si esprime con figure femminili esemplari che nella quotidianita’ sanno mantenere un equilibrio tra la vita professionale e quella famigliare. Credo sia importante sviluppare azioni che aiutino queste persone a vivere serenamente.

Proprio per permettere a tutte coloro che, nel silenzio, sanno alimentare i propri ideali e che hanno visto in noi che siamo qui a rappresentarle le figure giuste per proteggere i loro progetti, credo sia importante sviluppare azioni che possano supportarle. Ritengo faccia parte dell’impegno promesso alla Città garantire che ogni tipo di violenza venga fermata.

Per sostenere i servizi e le azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, Regione Lombardia ha focalizzato differenti termini e modalità per la sottoscrizione di accordi e di collaborazione tra Regione e Comuni capofila di reti territoriali interistituzionali antiviolenza.

Il Piano di Zona di cui Luino è capofila, ha approvato il protocollo d’intesa con Regione Lombardia in merito al suddetto progetto triennale, riconfermando lo sportello antiviolenza gestito dalla associazione Donna Sicura, che ha al proprio interno, non solo volontarie addette all’accoglienza, ma figure specializzate come avvocati e psicologi a sostegno delle donne.

Il progetto di riferimento coinvolge molti soggetti che interagiscono tra loro in sinergia. Comuni, forze dell’ordine, Azienda Ospedaliera, Questura e Prefettura di Varese, ATS Insubria, provincia di Varese le Comunità Montane del Piambello e delle Valli del Verbano, formano una vera e propria task force per combattere il fenomeno della violenza.

E’ fondamentale aver realizzato una rete istituzionale al fine di emarginare la strumentalizzazione che spesso avviene di un problema: il successo sta proprio nel fatto che solo attraverso una forte azione politica si sia riusciti ad avere l’unico vero strumento per far fronte alle necessità di tutela.

Il lavoro di rete è importante ed indispensabile per coordinare tutti i soggetti coinvolti nel nostro territorio nell’azione di prevenzione e di contrasto alla violenza: azione che può essere sempre più produttiva grazie ad un rapporto di collaborazione e di scambi costanti, nell’ottica di una sensibilizzazione contro ogni forma di violenza, che passi innanzitutto dall’educazione con progetti di prevenzione che verranno realizzati nella triennalità.

Luino non si riconosce nei recenti fatti di cronaca drammatici che evidenziano forme di violenza dilaganti: desidero sottolineare invece che Luino rappresenta una realtà coesa che combatte ogni prevaricazione. Purtroppo, talvolta, l’utilizzo non adeguato dei social network, favorisce la comunicazione di messaggi aggressivi e, di conseguenza, ci stiamo occupando infatti anche di cyberbullismo e di altre forme di abuso che coinvolgono le fasce più deboli.

Il nostro Consiglio Comunale è stato portatore di un messaggio positivo, con un significato forte proprio perchè è stato proposto in questo contesto. La citazione di Guido Clericetti è molto efficace e vale più di ogni discorso”.