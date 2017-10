Luino, un arresto e 900 grammi di marijuana sequetrati

Foto varie

Nello scorso fine settimana, i carabinieri delle stazioni della compagnia di Luino, nel corso di un servizio predisposto per incrementare i controlli sulla circolazione stradale e sugli esercizi pubblici frequentati da soggetti di interesse operativo, hanno proceduto all’arresto di un 46enne luinese (già sottoposto all’obbligo di firma per un furto di un paio di scarpe avvenuto all’interno di un centro commerciale della cittadina nel mese di giugno scorso), in aggravio della misura già applicata su di lui dell’obbligo di presentazione in caserma.

Dai controlli alla circolazione stradale, i carabinieri di Marchirolo, sulla SP 43, hanno fermato un 41enne alla guida della sua BMW in stato di ebbrezza alcolica con un tasso pari a 1,35 gr/l.

A Laveno Mombello, è stato denunciato un uomo di 38 anni per evasione dagli arresti domiciliari. Mentre i Carabinieri di Luino sono intervenuti presso un esercizio pubblico in zona Voldomino perché, a seguito di un diverbio tra ex fidanzati, il ragazzo aveva parcheggiato il suo pick-up nel parcheggio ove si trovava la macchina della ragazza intenta a lavorare.

Quando lei è uscita dal lavoro, si è trovata il veicolo messo di proposito dall’ex che le ostruiva il passaggio. Solo un’ora dopo, grazie ad un altro veicolo che si era mosso da parcheggio, lei è potuta uscire ad andare a casa. I militari hanno poi trovato l’uomo e lo denunciato per violenza privata.

Nel pomeriggio di sabato, su segnalazione di un cittadino, i carabinieri di Laveno si sono portati in Leggiuno perché era stata scoperta una piccola piantagione di marijuana. Le piante giunte ormai a piena maturazione, per un peso di oltre 900 gr., sono state sradicate e sottoposte a sequestro penale.