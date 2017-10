Luino, una giornata sui disturbi dell’apprendimento

Foto varie

Sabato mattina 21 ottobre 2017 dalle ore 10,30 alle 12,00 presso il C.A.G. (Centro di Aggregazione Giovanile) di Luino, in Via B. Luini, 21/B, l’Associazione inForm@DSA Luino Onlus organizza un incontro formativo e informativo con tutti i genitori di bambini e ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) per imparare a “leggere e comprendere” il P.D.P.(Piano Didattico Personalizzato) che ogni scuola, di ogni ordine e grado, predispone ad inizio d’anno per ogni alunno DSA.

Con linguaggio semplice e comprensibile a tutti, le tutor dell’apprendimento, le dottoresse Bianchi, Maianti e Pezzotta, volontarie e co-fondatrici dell’Associazione inForm@DSA Luino Onlus, illustreranno passo-passo il percorso, dalla Diagnosi di DSA di ogni ragazzo/a, alla “costruzione ” più corretta del P.D.P. di ogni alunno/a DSA.

Cercheremo insieme di chiarire ogni dubbio in merito al P.D.P., con esempi semplici e “calati” nella realtà scolastica, e risponderemo ad ogni vostra domanda nel modo più chiaro ed esaustivo possibile.

«Vi aspettiamo perciò numerosi, come sempre, ad un altro dei nostri incontri, sempre gratuiti e sempre aperti a tutta la popolazione, per fare chiarezza, tutti insieme, sul Piano Didattico Personalizzato – P.D.P. – degli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento», dicono gli organizzatori.

PER INFORMAZIONI

informadsaluino@gmail.com

cellulare: 333 8850396

www.informadsa-luino.it