L’ultimo giorno di lavoro della maestra Vanda, per 40 anni coi bimbi dell’asilo

Foto varie

«Che brava! Ma chi te l’ha insegnato?».

«La Vanda!»

Non c’è mamma o papà, che non tiri un sospiro di sollievo per la presenza dei bravi insegnanti d’asilo.

Maestre e maestri che col loro lavoro paziente, pazientissimo, mostrano ai piccoli la strada su come come affacciarsi al mondo.

Proprio come ha fatto, per una vita, la maestra Vanda.

Oggi è il suo ultimo giorno di lavoro e Vanda Zerlotti per quarant’anni (42 per l’esattezza) è stata al fianco dei bimbi di Gavirate, li ha visti alle prime armi con le parole, poi con colori e disegni, fino ad arrivare all’anticamera delle scuole primarie; li ha visti poi crescere e prendere la strada della vita.

Generazioni di gaviratesi sono passate da lei, e se ne ricordano quello stile elegante e sempre sorridente, attento a tutto e a tutti, presente coi bambini e i genitori: «Oggi ha mangiato e giocato molto, arrivederci, a domani!».

Nel pomeriggio di oggi genitori e bimbi saluteranno quest’insegnante speciale al suo ultimo giorno di lavoro alla scuola per l’infanzia “Prof Paolo Crosta”.

Arrivederci, Vanda, i tuoi bambini ti porteranno sempre nel cuore.