L’ultimo grande concerto di “Interpretando suoni e luoghi”

Si conclude con un grande concerto finale la stagione 2017 di Interpretando suoni e luoghi, giunta alla IX stagione grazie all’impegno della Comunità Montana Valli del Verbano e Comunità Montana del Piambello, finanziatrici dell’iniziativa.

Quindici le serate che nel corso dell’estate hanno toccato in vari comuni nei luoghi più suggestivi, portando musica e artisti di qualità in veri e propri gioielli del territorio, in collaborazione con le realtà culturali e artistiche presenti, seguiti da un pubblico appassionato.

Venerdì 6 ottobre alle ore 21 presso l’auditorium di Maccagno si esibirà per l’occasione l’Asolo Chamber orchestra diretta da Valter Favero, un’occasione imperdibile per ascoltare un ensemble di 19 elementi e due pianoforti, con l’esibizione degli affermati pianisti varesini Ferdinando Baroffio, Chiara Nicora e Simone Pagani. In programma il concerto per due pianoforti BWV1060 J.S. Bach, e due composizioni di W. A. Mozart: la celeberrima Eine Kleine Nachtmusik, seguita dal Concerto per due pianoforti e orchestra K 365.

L’Asolo Chamber Orchestra è il risultato di un’intesa artistica tra i migliori talenti musicali del territorio cresciuti in questi anni attorno al Festival Internazionale di Musica Classica Malipiero concerti. Diretta dal M° Valter Favero, la formazione è nata nel 2005 e da allora ha effettuato numerosi concerti suscitando interesse e grande successo di pubblico e di critica per la verve esecutiva e l’alternanza di apprezzati solisti. Protagonista nel mondo della musica classica l’Orchestra nel corso della sua attività in ambito nazionale e internazionale è stata ospite di prestigiosi Enti e Associazioni concertistiche collaborando con artisti di fama internazionale.

Anche l’ultimo concerto della rassegna, con la direzione artistica e organizzativa di Chiara Nicora e Silvia Sartorio, è ad ingresso libero e gratuito.

