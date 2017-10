Lunedì iniziano i lavori al bar lido “La Noce”

Completamente distrutto nella notte tra il 6 e il 7 gugno il bar La Noce di Ranco

Ad annunciarlo sul blog Cambiaangera.it è stato lo stesso sindaco Alessandro Paladini Molgora: lunedì inizieranno i lavori per lo sgombero e messa in sicurezza del bar Lido la Noce, distrutto da un incendio il 7 giugno scorso. L’area di cantiere è già stata transennata e a inizio settimana cominceranno i lavori di sgombero. «I lavori si svolgeranno sotto l’autorizzazione dei carabinieri, come disposto dal magistrato e la supervisione dei periti delle assicurazioni – scrive il sindaco -. Per poter eseguire questi lavori abbiamo dovuto fare una variazione di bilancio, in attesa dei risarcimenti assicurativi, riconosciuti al momento per la sola messa in sicurezza. Dopo le valutazioni peritali, potremo sapere a quanto ammonta il risarcimento danni»