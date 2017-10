L’università della terza età inaugura l’anno accademico

Foto varie

È stato inaugurato l’anno accademico dell’università della terza età di Somma Lombardo. L’Università, costituita in data 16 giugno 2017 con la partecipazione di prestigiose Istituzioni come il Comune di Somma Lombardo, la Parrocchia Prepositurale di Sant’Agnese, la Fondazione Visconti di San Vito onlus, l’Associazione Anziani Sommesi e l’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia U.N.C.I di Varese e provincia è la concretizzazione di un’importante service del Lions Club Somma Lombardo Castello Visconti di San Vito, nell’intento di donare alla Città di Somma Lombardo una risorsa in più per promuovere la cultura e l’aggregazione dei suoi cittadini.

Grazie anche all’impegno che il Sindaco Stefano Bellaria e l’Assessore alla Cultura Raffaella Norcini oggi l’università conta più di 250 iscritti, in attesa che questo numero aumenti con l’iscrizione di altri appassionati del sapere provenienti anche dai comuni limitrofi.

Sono previste per l’Anno Accademico lezioni nell’ambito di medicina, architettura, psicologia, diritto, filosofia, economia, cultura inglese, musica, storia, letteratura, teatro, cineforum, botanica e storia del territorio, tenute da Docenti che si sono resi disponibili offrendo tempo e conoscenza con squisita generosità.

Le lezioni si terranno il mercoledì presso l’Oratorio parrocchiale ed il venerdì presso la Biblioteca comunale dalle 15.00 alle 17.00.

Il primo passo è stato compiuto, ora guidati dal presidente dell’Università Mario Boschetti, si punta a raggiungere altri obiettivi come la realizzazione di specifici corsi.