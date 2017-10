Malattie rare e persone rare al centro del percorso di umanizzazione

ospedale di busto

Tutto esaurito oggi, venerdì 20 ottobre, nell’aula Suor Bianca dell’ospedale di Busto Arsizio dove si è svolto il convegno “Umanizzare le cure: quando le persone rare incontrano una persona rara”.

Si è trattato della terza edizione del momento di formazione aperto a medici, personale sanitario ma anche psicologi ed esponenti del terzo settore, che per la prima volta ha ottenuto anche il patrocinio del Collegio degli Psicologi, oltre a quelli del Comune, dell’Ordine dei Medici, dell’Ipasvi e del Cesvov.

« È l’occasione per fare il punto sull’attività dell’intero anno – ha raccontato il direttore del presidio di Busto dottor Antonio Triarico – Abbiamo voluto dedicare questo approfondimento alla malattia rara dal punto di vista, però, della persona, anche lei rara».

Tre le sessioni a cui hanno partecipato i 130 iscritti. I lavori sono stati introdotti dal professor Giuseppe Armocida che ha tenuto una lectio magistralis dedicata al concetto di malattia rara nella storia.

La prima sessione era dedicata alla rete dell’assistenza regionale, all’interno della quale si colloca con il suo vissuto l’Asst Valle Olona.

La seconda sessione ha visto il dottor Mazzone parlare di diagnosi e cura e, in particolare modo, di come medico affianchi le famiglie in questo cammino complesso. Successivamente ha preso la parola D.ssa Beltrame che dirige il centro malattie tropicali dell’ospedale di Verona con cui è stato affrontato il tema della rarità di alcune malattie endemiche in parti del mondo e ormai scomparse in altre parti.

La sessione conclusiva, invece, ha visto le testimonianze dirette. Coordinati dall’assistente sociale dell’Asst e dalla responsabile URP le famiglie e quanti si trovano a gestire queste malattie si sono raccontati. Ospite finale è stata Arianna Talamona campionessa paralimpica la cui testimonianza ha messo in luce il valore della capacità di affrontare e raggiungere i risultati.