Malnate, chi merita il “Ponte d’Oro”?

Chi vincerà il “Ponte d’Oro” edizione 2017? Il Comune di Malnate ha aperto le candidature per consegnare l’onorificenza malnatese.

Questo il comunicato:

Segnala una candidatura per il riconoscimento del “Ponte d’Oro”! A novembre verrà consegnata la prestigiosa onorificenza a personalità, enti, associazioni, società che si siano particolarmente distinte per il contributo offerto alla crescita della Comunità Malnatese attraverso personali virtù e capacità o per l’impegno sociale profuso con disinteressata dedizione. Le segnalazioni potranno essere presentate da singoli cittadini, Enti o Associazioni malnatesi utilizzando l’apposita modulistica, corredata di ogni informazione utile alla valutazione del candidato. Scadenza presentazione domande, da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune o all’indirizzo mail segreteria@comune.malnate.va.it: 13 ottobre, ore 12.00. Seguirà avviso con la data di consegna dell’onorificenza