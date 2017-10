Mancano dei documenti, saltano le serate alle Cantine Coopuf

Varie dai comuni

Brutto fine settimana per le Cantine Coopuf. I locali del piano terra di Via De Cristoforis, 5, hanno annullato gli eventi in programma per il weekend appena trascorso.

«Le motivazioni che ci hanno costretto ad annullare le serate sono legate a questioni burocratiche – spiegano i gestori -. Lo sportello SUAP (Sportello Unico per le Imprese) ci ha comunicato che mancava un documento per essere completamente in regola e così abbiamo deciso di non fare le serate. Ora stiamo sistemando gli ultimi incartamenti per avere la piena agibilità del locale».

Una decisione che ha scatenato un dibattito sulla pagina Facebook ufficiale delle cantine, «Siamo dispiaciuti di come sono andate le cose ma già da giovedì tutte le nostre attività riprenderanno». Le Cantine Coopuf sono in gestione all’Associazione Coopuf Inziative Culturali che da quattro anni organizza eventi all’interno dei locali.

Nel fine settimana appena trascorso era in programma il concerto degli Shakers nella serata di sabato, band tra i nomi di richiamo della scena varesina, e una serata di teatro per domenica. Gli organizzatori spiegano che entrambi gli eventi verranno recuperati.