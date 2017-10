Maratona di poesia, da Pessoa a Rebora

Ferdinando Pessoa a Lisbona

Il prossimo fine settimana si presenta ricco di eventi culturali dedicati alla poesia, a Fagnano Olona e Busto Arsizio.

Un’occasione unica per approfondire la conoscenza di due poeti importanti come Fernando Pessoa e Clemente Rebora, grazie alla presenza del poeta e scrittore di fama internazionale, Prof. Filippo Ravizza, e grazie alle mirabili letture di Diego de Nadai, attore e insegnante di interpretazione vocale.

Il programma di Fagnano prevede due appuntamenti: venerdì 6 ottobre presso l’Aula Magna della Scuola Media Enrico Fermi in via Alfredo di Dio (alle ore 10.00) il Prof Ravizza terrà una lezione agli studenti delle terze classi sul tema ”Malato d’eterno tra melma e sangue :Clemente Rebora”, uno dei grandi poeti del 900, che ha vissuto la guerra sulla sua pelle e che ha saputo descriverla in un modo unico, con l’obiettivo di fare comprendere l’importanza della pace.

La sera, alle ore 20.30 saranno aperte le porte al pubblico per un evento dedicato al poeta Fernando Pessoa, con letture di Diego de Nadai e brani di Fado, con i testi di Pessoa (nella foto: statua a Lisbona) interpretati dalla voce di Mariachiara Ferraro, accompagnata al pianoforte dal Maestro Enrico Salvato.

I due eventi sono proposti dall’Assessorato alla Cultura di Fagnano Olona, in collaborazione con le associazioni ”l’Alba’, Acli, Salvatore Orru, l’Istituto Comprensivo di Fagnano Olona e La Fenice, Associazione Culturale Arte e solidarietà.

Dopo essere stato presentato in Sardegna e a Firenze alle Giubbe Rosse, mitico caffè letterario e luogo di incontro di poeti ed artisti internazionali, il Premio Clemente Rebora farà poi tappa a Busto Arsizio e precisamente nell’Aula Magna del Liceo Artistico Statale ‘Paolo Candiani e Liceo Musicale Coreutico Pina Bausch in via Luciano Manara n.10.

L’evento, organizzato oltre che dall’Associazione La Fenice, anche dal Liceo Artistico Musicale e Coreutico si terrà sabato 7 ottobre alle ore 17.00 e vedrà la a partecipazione del Prof. Filippo Ravizza.

L’evento prevede degli spazi dedicati alla musica, alla danza e al canto a cura degli studenti dei Licei coinvolti e della cantante lirica, il mezzosoprano Tiziana Sbalchiero.

Questa manifestazione itinerante prevede poi un’ultima tappa a Biassono il prossimo 11 Novembre, dove si terrà la premiazione del Concorso di Poesia, Videopoesia-fotografia.

Il Premio Clemente Rebora ha ottenuto importanti patrocini a partire dai Comuni di Monserrato, in provincia di Cagliari, di Firenze, Busto Arsizio e Biassono in provincia di Monza Brianza, oltre che dalla Regione Autonoma Sardegna, da Amnesty International (Sez. 296), dal Libero Movimento artistico ‘Seguendo il filo di Arianna’, dall’Associazione l’Oceano nell’anima’ e dalla Filodrammatica Ambrosiana.

Le due serate si intendono aperte al pubblico e con ingresso libero.

Un’occasione culturale importante per i Comuni di Fagnano Olona e di Busto Arsizio, che diventa motivo di orgoglio per entrambe le città e gli istituti coinvolti