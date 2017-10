Marco Brovelli: “Abbiamo 12mila firme da portare in Regione”

Alla conferenza stampa per la presentazione del progetto dell’associazione Amor “La casa delle mamme ( o della maternità) di Angera” è intervenuto anche Marco Brovelli, nella duplice veste di vicesindaco e presidente del comitato permanente per l’ospedale “Carlo Ondoli”.

Dopo aver ricordato l’importanza di questo presidio ospedaliero, che serve un bacino di oltre 60mila persone in un territorio che sconfina anche nella sponda piemontese, Brovelli ha affermato che in Comune ci sono ancora «dodicimila firme raccolte da portare in Regione Lombardia» e che «la politica fino ad oggi è stata sorda».

Il vicesindaco di Angera ha inoltre sottolineato la miopia dei politici che a tavolino hanno creato una «discrasia tra il territorio, assegnato all’asst dei Sette laghi, e la struttura, assegnata all’asst della Valle Olona, per superare la quale basterebbe l’approvazione di un disegno di legge».

«Noi del comitato – ha concluso Brovelli – stiamo ancora aspettando quel milione di euro promesso durante l’incontro in palestra. Vorrei ricordare a tutti che è di pochi giorni fa la notizia di un furto nel parcheggio dell’ospedale».