Marco Simoncelli, sei anni fa la scomparsa del pilota

Sono passati sei anni dalla tragica scomparsa di Marco Simoncelli, nel drammatico GP della Malesia del 2011. Impossibile dimenticare un ragazzo solare come Marco, un pilota di grande classe per la MotoGP e che è stato portavo via da un destino avverso.

Sono passati 6 anni da quel mattino italiano che sconvolse tutti, appassionati di moto e non. Uno shock di dimensioni inimmaginabili per i principali attori del Circus, in primis Rossi, grande amico di Marco e per i tifosi.