Marito e moglie investiti davanti al cimitero

Due anziani coniugi sono stati investiti sulla Sp20 tra Oggiona e Santo Stefano.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 14 davanti al cimitero dei due paesi, che tra l’altro è diviso in due settori divisi proprio dalla provinciale (foto inviata da un lettore).

Sul posto è intervenuto il 118 con automedica e due ambulanze. Dopo l’urto i due anziani erano vigili, ma hanno riportato ferite e traumi diffusi. Sono stati immobilizzati accuratamente dal personale del 118 e trasferiti poi in codice giallo (feriti, non in immediato pericolo di vita). Il marito 85enne è stato portato all’ospedale civico di Busto, la moglie ottantenne al Sant’Antonio Abate di Gallarate.