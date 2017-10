Un chilometro di storia e arte in valle Olona

I luoghi del cuore 2016 del Fai. Il lazzaretto di Marnate

La valle Olona è da sempre uno dei luoghi più suggestivi e conosciuti di tutta la provincia: qui nel recente passato, grazie anche alla vicinanza a importanti città industriali come Busto Arsizio e Legnano, si sono sviluppate valide realtà economiche che hanno contribuito a rendere la zona circostante densamente urbanizzata e popolata.

Ma la storia di questa valle non è solo legata, fortunatamente, alle industrie sorte lungo il corso del suo fiume, essa affonda le radici in un passato molto remoto di cui oggi ci è rimasta un’importante e preziosissima testimonianza: il “Lazzaretto di San Rocco” di Marnate.

A sottolineare l’importanza storica dell’immobile c’è il riconoscimento da parte del FAI come “luogo del cuore”: , attraverso cui il Fondo Ambiente vuole valorizzare quei luoghi che sono in pericolo e che rappresentano un’intera comunità.

«Stiamo coinvolgendo la popolazione di Marnate in diverse attività e iniziative, tutte realizzate con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini alla salvaguardia e alla valorizzazione della storia comune del nostro paese e che il Lazzaretto rappresenta» ci spiega Alessandro Trigila. «Al suo interno è presente un dipinto murale che si sta deteriorando e la cui integrità è messa in serio pericolo, servirebbe al più presto un’importante opera di restauro per evitare che questa testimonianza artistica vada persa per sempre».

Il Bunker di Prospiano

Proprio in quest’ottica, lo scorso 30 settembre è stato organizzato, alla “Casa di Alice” (dove una volta sorgeva la stazione ferroviaria di Prospiano), l’evento “The big draw” dove, grazie alla collaborazione dell’azienda Fabriano che ha fornito gratuitamente la carta, «i bambini avevano la possibilità di fare una loro rappresentazione artistica del Lazzaretto». Le loro opere saranno poi esposte, sempre alla Casa di Alice, la prossima domenica 22 ottobre dalle 14.30 alle 16.30, «in quest’occasione apriremo anche il Lazzaretto (come di solito accade durante l’annuale Girinvalle), tuttavia non sarà possibile visitarne gli interni per questioni legate alla sicurezza».



Il parco Mulino

Ma la ricchezza della bassa Valle Olona non si esaurisce al solo Lazzaretto, in circa un chilometro di percorso, esteso tra i comuni di Marnate e di Olgiate Olona, troviamo altri e interessanti luoghi, tutti testimonianza di un passato ancora vivo e caro a tutti gli abitanti: a pochi passi dal Lazzaretto è presente il Bunker di Marnate risalente alla seconda guerra mondiale, situato lungo la ormai dismessa ferrovia della Valmorea, proseguendo si giunge poi al vecchio mulino (di cui oggi esistono solo i resti) situato nel “Parco ex Mulino”, sconfinando poi nel comune di Olgiate Olona troveranno spazio il monumento a ricordo del disastro aereo del 1959 e l’ottocentesca Villa Greppi-Gonzaga iscritta anch’essa ai luoghi del cuore del FAI.