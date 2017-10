Martedì 24 seduta di Consiglio regionale

Consiglio regionale della Lombardia

Il Consiglio regionale svolgerà una prima discussione sull’esito del Referendum lombardo per una maggiore autonomia nella seduta di martedì 24 ottobre: farà poi seguito un ulteriore approfondimento “anche con gli indirizzi per i seguiti operativi sull’esito” nella seduta calendarizzata per il 31 ottobre.

La seduta del 24 ottobre, convocata dalle ore 10 alle ore 20, sarà aperta proprio dal dibattito con le prime valutazioni sul risultato del Referendum consultivo. Al termine l’Aula discuterà il progetto di legge relativo agli interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo, la proposta di atto amministrativo che istituisce la riserva naturale Malpaga-Basella nei Comuni di Cavernago, Ghisalba, Urgnano e Zanica in provincia di Bergamo e la risoluzione con le determinazioni per il riconoscimento e la tutela della figura del caregiver.