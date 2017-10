Massagrande in mostra a Varese da Punto sull’Arte

Massagrande mostra Galleria Punto sull'Arte

A tre anni dalla sua prima mostra a Varese e in concomitanza con la mostra Canto dolente d’amore (l’ultimo giorno di Van Gogh) presso la Basilica Palladiana a Vicenza nell’ambito della grande rassegna “Van Gogh. Tra il grano e il cielo”, Matteo Massagrande torna alla galleria Punto sull’Arte a Varese – Casbeno, questa volta con una grande mostra personale.

Galleria fotografica Massagrande mostra Galleria Punto sull'Arte 4 di 7

Vernissage Sabato 7 Ottobre dalle 18 alle 21.

Quindici dipinti, opere inedite realizzate appositamente dal Maestro Padovano nel corso dell’ultimo anno, saranno visibili a Varese fino al 18 Novembre. Considerato uno dei maggiori rappresentanti della nuova figurazione italiana, Matteo Massagrande ha all’attivo numerose mostre di successo in musei, gallerie e sedi pubbliche in Italia e all’estero. Tra le più recenti si ricordano: Attorno a Vermeer a Palazzo Fava a Bologna nell’ambito della straordinaria rassegna europea di capolavori Da Vermeer a Rembrandt (2014); la mostra al Museo Civico di Palazzo Chiericati a Vicenza come pittore contemporaneo nell’ambito della grande rassegna internazionale dedicata alla notte Tutankhamon Caravaggio Van Gogh (2014-2015); la mostra presso il Museo di Santa Caterina a Treviso in occasione della grande mostra Storia dell’Impressionismo (2016-2017).

Al piano superiore della galleria sarà come sempre possibile ammirare una selezione di opere degli artisti italiani e stranieri con cui la galleria di Sofia Macchi collabora costantemente, tra cui Annalù, Federico Infante, Jernej Forbici, Paolo Quaresima, Matteo Pugliese, Alberto Magnani, Claudia Giraudo e Alex Pinna. Quest’ultimo sarà poi il protagonista della prossima mostra personale da Punto sull’Arte che si svolgerà nei mesi di Novembre e Dicembre.

Tra i prossimi appuntamenti della Galleria varesina si segnalano: la partecipazione alle Fiere d’Arte ArtVerona (13-16 Ottobre), Grand Art Milano (9-12 Novembre) e la prestigiosa Arte Fiera Bologna (1-5 Febbraio 2018) dove saranno presentate opere di Alex Pinna e Matteo Massagrande.

Fino al 12 Novembre la Galleria sarà aperta anche tutte le Domeniche pomeriggio dalle 15 alle 19.

Galleria PUNTO SULL’ARTE

Viale Sant’Antonio, 59/61

Varese – Casbeno

0332.320990

info@puntosullarte.it

Pagina Facebook: PUNTO SULL’ARTE