Massimo D’Alema a Varese: la sua prima volta da MDP

Massimo d'alema

La costruzione di un nuovo centrosinistra, la legge elettorale, la legge di bilancio 2018, il referendum in Lombardia, i temi del lavoro e dei diritti, l’Europa e i nuovo nazionalismi; sono queste alcune questioni su cui interverrà Massimo D’Alema in occasione dell’incontro organizzato da Art1 MDP della provincia di Varese in programma lunedì 9 ottobre alle 21 alla sala Giuseppe Montanari, in via dei Bersaglieri 1 a Varese.

D’Alema sarà intervistato per l’occasione dal giornalista de La Prealpina Gianfranco Giuliani.

La serata si preannuncia di grande interesse per la politica di “casa nostra”,sia per le tematiche in discussione sia per il particolare momento

politico a pochi mesi dalle elezioni nazionali e regionali. Questa iniziativa segue i due precedenti incontri, organizzata da Art1 MDP provinciale, in cui sono interventi Roberto Speranza e Francesco Laforgia, esponenti nazionali dei democratici e progressisti.