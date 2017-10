Matrimonio… con sirena in piazza

Gallarate

Risuona la sirena dei vigili del fuoco in piazza Libertà a Gallarate. Niente incidenti, niente incendi, niente di preoccupante. Anzi: la sirena è stata fatta “fischiare” (per pochi secondi) per un bel momento, il matrimonio del volontario Fabrizio Ferla e della neo-moglie Jessica Castiglia.

Tra gli invitati in vestito e completo scuro, spiccavano anche i “colleghi” di Ferla, che erano invece in divisa d’ordinanza del Corpo Nazionale. Soprattutto vigili del fuoco volontari «da anni», in forza ai distaccamenti di Laveno e Gallarate, ma anche qualche “permanente” (professionista).

Il percorso dei vigili del fuoco volontari non è semplice, c’è una formazione specifica molto approfondita. Il distaccamento di Laveno è il primo, storico distaccamento della provincia di Varese, mentre quello di Gallarate è stato attivato nel 2011, basato vicino alla superstrada 336 (opera in appoggio al distaccamento di Busto-Gallarate e a quello di Somma Lombardo).