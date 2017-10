Mencarelli: «Questa Uyba ha grandi margini»

Uyba Unet Ework Busto Arsizio 2017 - 2018 pallavolo

Al termine della partita vinta dalla Igor Gorgonzola Novara 3-2 sulla Unet E-Work Busto Arsizio, l’allenatore delle farfalla Marco Mencarelli vede in modo positivo questa prima uscita in campionato: “Chiaro che tutte le giocatrici hanno ampi margini di miglioramento, così come la squadra. Sono contento della prestazione perché mi fa vedere che possiamo crescere molto, soprattutto in alcuni aspetti che abbiamo già iniziato a stimolare nelle settimane precedenti. Resta il rammarico di non aver gestito il vantaggio che avevamo nel tie-break e questo è un elemento su cui lavoreremo da subito”.

Francesca Piccinini, una delle stelle della Igor Gorgonzola, si mostra stanca ma felice della prestazione della sua squadra: “Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto contro una Busto che non ha mollato un secondo. È giusto mantenere la concentrazione. Ci deve servire per il futuro per continuare a lottare. Era importante portare a casa la partita, siamo state brave anche se c’è da lavorare ancora tanto ma siamo solo all’inizio. La squadra si è rinforzata, con tante giocatrici giovani che devono crescere. Paola Egonu è un vero talento, è forte e crescerà molto. La mia esperienza è cercare, quando c’è troppo casino in campo, di mantenere la tranquillità e non agitarsi”.

Massimo Barbolini, allenatore di Novara, sottolinea come, al di là dell’aspetto tecnico, ci sia ancora da crescere molto sotto il profilo mentale: “Abbiamo vinto con i fondamentali dell’umiltà. Ci sta di fare qualche errore di troppo in questa prima fase ma dobbiamo crescere di mentalità perché quest’anno sarà difficile e non possiamo cedere perché altrimenti vincere diventa un’impresa. Dobbiamo ancora lavorare molto, la squadra si sta costruendo”.