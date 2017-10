Mercoledì in campo per Eccellenza e Promozione

Le immagini dei dilettanti

Non si ha il tempo per rifiatare, che Eccellenza e Promozione torneranno in campo per il turno infrasettimanale di mercoledì 1 novembre. Fischio d’inizio alle ore 14.30.

ECCELLENZA

Ancora in casa il Legnano, che al “Mari” ospiterà il Cavenago Fanfulla per una sfida storica. Il Verbano sarà ospite dell’Accademia Pavese, l’Ardor Lazzate se la contro il Gaggiano, mentre l’Union Villa a Cassano Magnago sfiderà l’Alcione. Turno di riposo per la Castellanzese, il Busto 81 andrà a Fenegrò, la Sestese cercherà di rifarsi in casa del Lomellina. Sfida interna per l’Fbc Saronno contro il Vigevano. Chiude il programma Sancolombano – Calvairate.

CLASSIFICA: Legnano 17; Verbano, Ardor Lazzate, Cavenago 16; Bust0 81, Sancolombano 15; Alcione 12; Lomellina 11; Gaggiano 10; Sestese, Union Cassano, Castellanzese, Fenegrò, Accademia Pavese 9; Calvairate, Vigevano 7; Fbc Saronno 5.

PROMOZIONE

Testacoda per la Castanese capolista, che farà visita al Brebbia fanalino di coda. L’Olimpia proverà a tenere il passo ospitando il Bresso, mentre la Vergiatese con il ritorno di mister Fiorito proverà ad avere la meglio sulla Base 96. Turno esterno per la Rhodense, in casa del Cob 91, e per il Morazzone a Solaro. Riposa la Lentatese, la Belfortese proverà a sfruttare il fattore campo contro la Guanzatese, stesso discorso per la Besnatese opposta al Portichetto. Al “Vittore Anessi” il Gavirate se la vedrà cotnro l’Uboldese.