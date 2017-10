Michele Ferrazzano nuovo segretario del Pd

partito democratico bandiera

Si sono concluse questa sera alle 18:00 le fasi che hanno caratterizzato la giornata congressuale del Partito Democratico di Legnano per la elezione del nuovo segretario.

Due le mozioni presentate, a sostegno delle candidature di Vanja Ardo e Michele Ferrazzano. Dopo la prima fase mattutina di esposizione delle mozioni e di dibattito congressuale, alle ore 12:00 si è aperta la votazione che si è conclusa alle ore 18:00.

E’ stato eletto segretario Michele Ferrazzano, con il 59% dei voti. Michele Ferrazzano ha svolto in passato l’incarico di consigliere comunale di opposizione e durante il mandato di Alberto Centinaio quello di presidente del Consiglio Comunale. Militante del Partito Democratico dalla sua fondazione, si è sempre distinto per correttezza e coerenza politica in tutte le vicende che hanno contraddistinto la vita del nostro partito.

Hanno votato 143 aventi diritto su 166 iscritti (pari all’86%). Auguriamo al nuovo segretario buon lavoro per i 4 anni di durata del suo incarico e rimandiamo ad un successivo comunicato le sue considerazioni sui progetti futuri.