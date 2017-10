Migrazioni, a Villa Pirelli un incontro per saperne di più

Foto varie

Il circolo Pd “Raffaele Marcolli” di Induno Olona organizza per mercoledì 4 ottobre un incontro pubblico sul tema “Migrazioni, origini e prospettive, una serata per capire”.

L’appuntamento è per le 20.45 aVilla Porro Pirelli, in via Tabacchi 20 a Induno Olona.

Interverranno Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana; Filippo Cardaci di Acli Varese; Fabio Passera, referente del Pd provinciale sul tema dell’immigrazione e Thierry Dieng, referente della Cooperativa Ballafon.

Modererà la serata la giornalista Maria Teresa Antognazza.

“Affronteremo insieme l’attuale e importante tematica dell’immigrazione – spiegano gli organizzatori – Abbiamno voluto organizzare questa iniziativa per fornire informazioni, analisi e prospettive del problema, che come tale deve essere compreso nelle sue origini e nelle possibili soluzioni nella gestione politico-istituzionale. Mai come per questa situazione i valori sociali e culturali di riferimento rappresentano la bussola per le scelte politiche. La questione deve essere compresa perché riguarda tutti noi, nessuno escluso. Per questo, al di là delle notizie e delle opinioni espresse dai mass media, è importante parlarne. Parliamone insieme e discutiamone, informati, con i relatori”.