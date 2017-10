Milano non fa sconti, niente colpaccio per i Bandits

Bandits Varese hockey ghiaccio

Varese ci prova, ma Milano è superiore. Questo il verdetto “di primo grado” per quanto riguarda questa stagione di Italian Hockey League, emesso al termine del derby lombardo giocato nella serata di giovedì 5 ottobre all’Agorà di Milano. I rossoblu padroni di casa hanno superato con il punteggio di 6-2 i Bandits che restano così a bocca asciutta per la seconda trasferta consecutiva.

Nulla di cui preoccuparsi, in casa giallonera: il pronostico della vigilia era chiaro ed è stato confermato in pista, davanti a un pubblico usuale per lo stadio del ghiaccio milanese ma non certo per il resto delle arene di questo torneo, circa 1.500 spettatori. I Bandits hanno provato a impensierire la squadra di Da Rin, ma i soliti problemi di penalità hanno contribuito, sul finire del primo terzo di gara, a spianare la strada al Milano.

Lo 0-0 è infatti resistito fino a quando gli uomini di Cacciatore sono rimasti per lunghi minuti con l’uomo in meno in pista, in pratica dall’8′ in avanti con poche interruzioni (anche se per qualche tempo si è giocato con due meneghini in panca puniti). Così, tra il 12′ e il 15′ i rossoblu sono andati a segno due volte: prima è toccato a Radin in power play, poi a Vanetti in situazione di parità numerica, e il 2-0 è stato anche il punteggio con cui le squadre sono andate al riposo.

Purtroppo però il Milano ha triplicato in avvio di ripresa spegnendo le velleità ospiti: di Petrov la rete del 3-0 alla quale però ha fatto seguito un sussulto varesino che, poco dopo la mezz’ora, ha portato alla marcatura di Rigoni, ben assistito da Francesco Borghi e Odoni. Le speranze di accorciare ulteriormente il punteggio sono state però vanificate da Marcello Borghi, autore del 4-1 in una partita in cui il “varesino doc” ha messo a segno anche la bellezza di tre assist.

I Bandits, al ritorno in pista dopo il secondo intervallo, hanno subito la quinta rete (Vanetti) ma hanno replicato prontamente, una ventina di secondi dopo, con il 5-2 siglato da Pietro Borghi (assist di Rizzo): secondo gol della serata per la famiglia, oltre a un totale di quattro assist… Poi la rete di Terzago ha definitivamente fissato il punteggio finale.

Sabato 7 ottobre i Bandits dovranno affrontare una nuova trasferta, piuttosto impegnativa sia sotto il profilo logistico, sia sotto quello sportivo. I gialloneri giocheranno infatti a Caldaro contro una squadra partita un po’ a rilento ma che proprio nel turno infrasettimanale ha fatto un favore a Milano, battendo 2-4 l’Ora fuori casa e infliggendo il primo KO alle Rane, che così lasciano i rossoblu da soli in testa al campionato. Brutta gatta da pelare, quindi, la Rothoblass, per Andreoni e compagni; si giocherà alle 19,30 (diretta Radio Village) agli ordini dei signori Soraperra e Tirelli: riusciranno i Bandits a incamerare i primi punti lontano dal PalAlbani?

Milano Rossoblu – Bandits Varese 6-2 (2-0; 2-1; 2-1)

Marcatori: 12.26 Radin (M – M. Borghi, Perna), 14.20 Vanetti (M – Radin, M. Borghi); 23.05 Petrov (M – Terzago, Xamin), 32.48 Rigoni (V – F. Borghi, Odoni), 35.28 M. Borghi (M – Re, Perna); 43.22 Vanetti (M – M. Borghi, Perna), 43.42 P. Borghi (V – Pirro), 56.10 Terzago (M – Schina).

Varese: Bertin (Broggi); F. Borghi, Barban, Rigoni, E. Mazzacane, Cortenova, Cesarini, Papalillo; Andreoni, M. Mazzacane, Rizzo, P. Borghi, Principi, Pirro, Di Vincenzo, Sorrenti, Merzario, L. Mandelli, Teruggia, Odoni. All. Cacciatore.

Arbitri: Lottaroli, Volcan (Oderda e Vignolo).

Note. Penalità: M 20′, V 22′. Tiri: M 47, V 18. Spettatori: 1.459.