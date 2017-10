Minaccia di far saltare lo stabile, inquilini allontanati

E' avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. Intervento dei Vigili del Fuoco per liberare una ragazza incastrata tra le lamiere della propria auto

Notte agitata per i condomini delle palazzine di via Nicholas Green a Tradate. Ieri sera, sabato 7 ottobre, attorno alle 23, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dei sanitari del 118 per una donna che dava segni di squilibrio. La persona minacciava di far saltare lo stabile aprendo il gas.

È stata la stessa donna, di 29 anni, a chiamare i carabinieri annunciando di aver aperto il gas da oltre 4 ore.

Immediatamente sono gunti sul posto i militari che hanno evacuato la casa dove la donna abitava e gli stabili limitrofi mentre i vigili del fuoco interrompevano l’erogazione di gas.

La trattativa, condotta dai pompieri, si è conclusa nel migliore dei modi con la donna soccorsa e trasportata in ospedale per essere sottoposta a cure.

Terminata la minaccia, per gli inquilini è stato possibile rientrare alle proprie abitazioni.