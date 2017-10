Minacciano un sacerdote, estorsione per 11 mila euro

cittiglio varie

Sono stati arrestati e portati al carcere di Busto Arsizio i due stranieri, un marocchino e un tunisino, accusati di estorsione, rapina e lesioni personali ai danni di un sacerdote del Saronnese.

L’identità del religioso è avvolta nel massimo riserbo e le motivazioni dell’estorsione, secondo quanto riportato dall’Ansa, sono legate ad un movente di natura sessuale. I due uomini avrebbero estorto al prete circa 11 mila euro, in cambio del silenzio su alcuni presunti incontri intimi avuti con lui nel periodo in cui il sacerdote li ha ospitati nel suo appartamento.

Le indagini dei Carabinieri sono partite nel maggio scorso quando il sacerdote si è presentato alla caserma di via Manzoni raccontando di essere vittima di un’aggressione. Con sensibilità i militari l’hanno invitato a raccontare l’accaduto e poco per volta il religioso ha ricostruito i suoi ultimi tre anni da vittima di un continuo ricatto. I due uomini hanno continuato mensilmente con minacce e richieste. Nella primavera scorsa l’uomo, esausto, aveva deciso di dire basta e da suo rifiuto era arrivata l’aggressione.

I militari hanno avviato le indagini e ricostruito tutta la vicenda anche con controlli, perquisizioni e pedinamenti. Oggi sono scattate le manette per i due stranieri proseguono le indagini per identificare un terzo straniero che avrebbe chiesto al religioso soldi senza riuscire ad ottenerli proprio per l’intervento dei carabinieri.