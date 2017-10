Minniti a Varese per un summit sugli incendi

Il Ministro dell'Interno Marco Minniti

Il ministro dell’interno, Marco Minniti, presiederà alle 13 un vertice in prefettura a Torino e, successivamente, alle 16 e 30 in prefettura a Varese, per la situazione degli

incendi boschivi in Piemonte e Lombardia.

Galleria fotografica Incendio Campo dei Fiori notte domenica 4 di 9

Sindaci e forze dell’ordine informeranno il Ministro sulla situazione e anche sulle ipotesi di una mano dolosa che avrebbe innescato gli incendi. Minniti probabilmente tratterà anche il tema complessivo degli incendi in Lombardia, sono infatti almeno cinque i fronti aperti tra ieri e oggi nella nostra regione.

Questa notte i Vigili del fuoco hanno difeso con le autobotti la linea della strada militare che conduce all’Osservatorio Schiaparelli di Campo dei fiori, ma le operazioni sono tutt’altro che concluse e gli incendi sono ancora in attività.

Luvinate ha chiuso le scuole. Si stima siano stati bruciati 60 ettari di bosco.