Minniti a Varese, Vincenzi: “Lavoreremo anche sulla prevenzione degli incendi”

La dichiarazione del Presidente della Provincia di Varese Gunnar Vincenzi al termine dell’incontro con il Ministro Minniti per gli incendi al Campo dei fiori: «Oggi si è svolto un importante incontro definito dallo stesso Ministro Minniti di interesse nazionale. Sono fiero che l’incontro si sia svolto in una sala di Villa Recalcati, sede della Prefettura e della Provincia di Varese. Alla presenza di tutte le massime autorità istituzionali, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco e di Pubblica sicurezza è emerso lo spirito di collaborazione tra tutti gli enti coinvolti per risolvere questa drammatica situazione. Mi fa piacere che il Ministro abbia condiviso le mie osservazioni circa la necessità, subito dopo il termine delle operazioni di spegnimento degli incendi, di lavorare sulla prevenzione approntando apposite strisce tagliafuoco nei boschi delle nostre Prealpi, anch’esse ormai interessate dai cambiamenti di clima. Ringrazio infine il settore di Protezione civile e il servizio antincendio della Provincia di Varese e tutti i volontari, che in questi giorni hanno superato le 100 unità, che in questi giorni hanno supportato in maniera egregia le operazioni, sia da terra sia dal cielo, condotte dai Vigili del fuoco. Un grande lavoro di squadra, fatto da uomini e donne che non hanno mai abbassato la guardia per salvare il nostro insostituibile patrimonio ambientale».