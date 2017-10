“Miracolo sul ghiaccio” firmato Bandits Varese

Bandits Varese hockey ghiaccio

Gli appassionati di hockey, ma anche gli sportivi che poco sanno di questa disciplina, conoscono bene il “Miracolo sul ghiaccio”, ovvero la vittoria della nazionale USA alle Olimpiadi invernali del 1980.

Ebbene, la partita giocata e vinta dai Bandits Varese ai danni del Fiemme – terzo turno di Italian Hockey League – nel suo piccolo può essere intitolata nella stessa maniera. La squadra di John Cacciatore conquista il secondo successo stagionale con una rimonta pazzesca: da 0-5 per i trentini a 6-5, con l’ultima rete segnata nel supplementare addirittura in inferiorità numerica.

Due punti, quelli incamerati dai gialloneri, che permettono ad Andreoni e compagni di mantenersi in sesta posizione di una classifica nella quale proprio il Fiemme perde i primi colpi, con Milano e Ora che invece restano al comando a punteggio pieno.

LA PARTITA

Primo terzo avaro di soddisfazioni per i gialloneri, subito costretti a una penalità (a Pirro) e subito trafitti dalla rete di Widmann dopo 4’28” di gioco. Bandits sterili in attacco e piuttosto fallosi: ben quattro le inferiorità numeriche per i padroni di casa che al 19’13” hanno subito lo 0-2, ancora con l’uomo in meno, per opera di Enrico Chelodi.

Nel periodo centrale la situazione si è aggravata: in meno di 5′ il Fiemme è andato a segno per ben tre volte con Chelodi, Locatin e Nicolao, freddando così il pubblico di fede varesina. La rete della bandiera di Andreoni però, a 35″ dalla sirena ha tenuto viva una piccola speranza, divenuta realtà nell’incredibile terza frazione.

Al ritorno sul ghiaccio il Varese non ha trovato il gol per altri, lunghi, 10′ poi la gara è completamente cambiata: Francesco Borghi ha segnato il 5-2, poi è stata la volta di Pirro sfruttare l’uomo in più (prima rete di un giocatore dei Killer Bees con la nuova maglia), quindi è toccato a Rizzo siglare il 4-5 con poco più di 3′ sul cronometro. L’ultimo assalto, o quasi (al 58’20”) è andato a buon fine con lo stesso Rizzo che ha servito Michael Mazzacane, autore dell’incredibile pareggio.

Ma ancora più incredibile è stato l’epilogo: con Merzario in panca puniti, a mezzo minuto dalla fine dell’overtime, Rigoni ha sfruttato un disco lavorato da Michael Mazzacane e lo ha spedito alle spalle di Gasperini per la più pazzesca delle rimonte.

BANDITS VARESE – HOCKEY FIEMME 6-5 (0-2; 1-3; 4-0; 1-0)

Marcatori: 4.28 Widmann (F – Gilmozzi, Chelodi); 19.13 Chelodi (F – Widmann, Nicolao); 20.25 Chelodi (F – Kelder, Gilmozzi), 22.53 Locatin (F – Nicolao), 24.35 Nicolao (F – Locatin), 39.25 Andreoni (V – Rigoni); 50.17 F. Borghi (V), 55.26 Pirro (V – Principi), 56.47 Rizzo (V – Andreoni), 58.20 M. Mazzacane (V – Rizzo); 64.32 Rigoni (V – M. Mazzacane).

Varese: Broggi (Bertin); F. Borghi, Barban, Rigoni, E. Mazzacane, Cortenova, Cesarini, Papalillo; Andreoni, M. Mazzacane, Rizzo, Pirro, Principi, P. Borghi, Di Vincenzo, Sorrenti, Odoni, R. Mandelli, L. Mandelli, Merzario. All. Cacciatore.

Arbitri: Pianezze e Soraperra (De Toni e Pinié)

Note. Penalità: V 20′, F 12′. Tiri: V 37, F 41. Spettatori: 237.