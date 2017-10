Miss Ciclismo 2017, le semifinali

Foto varie

Sabato 28 ottobre nell’accogliente cornice dell’Hotel La Bussola di Cittiglio andrà in scena la semifinale nazionale di Miss Ciclismo 2017. Nell’elegante “Sala Bacco”, dalle ore 21, sfileranno le ragazze che si sono qualificate per conquistarsi un posto per la finalissima.

La serata ad ingresso libero voluta da Hotel La Bussola, Vertigo, TWS e Cool Wedding vedrà anche la premiazione degli atleti che si sono distinti nella Ciclovarese Challenge Cicloscalate, nella Tre Rando Varesine e la presentazione della Pedala con i Campioni, oltre che dare la possibilità di iscriversi all’evento benefico dell’8 dicembre.