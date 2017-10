Molina, il commissario Pallino replica alle critiche politiche

Riceviamo e pubblichiamo

In questi giorni la Fondazione Molina e’ oggetto di inusitato interesse da parte dei consiglieri della maggioranza del comune di Varese e di terzi, tra cui anche chi a vario titolo coinvolto nelle indagini amministrative e giudiziarie avviate da tempo dagli inquirenti.

Alcuni dei fornitori e delle controparti che a gran voce invocano trasparenza di gestione poi in privato diffidano il sottoscritto e la Fondazione al fine di evitare che il frutto delle loro azioni sia reso noto.

La Fondazione Molina ritiene inappropriato rispondere a ogni singola critica o eccezione peraltro formulate così a ridosso della decisione del TAR prevista per il 24 ottobre.

Rammento solo che stesso lo scrivente a suo tempo ha sollecitato il Sindaco per la nomina del revisore, primo soggetto titolato a sindacare i singoli provvedimenti del commissario. La Nomina è stata regolarmente effettuata.

Nel rassicurare tutti sulla correttezza della gestione e circa la perfetta efficienza e regolarità dei servizi erogati rendo noto che entro il termine naturale di scadenza del secondo semestre di commissariamento e quindi a fine novembre 2017, quale che sia la decisione del tar prevista per il 24 ottobre indirà una conferenza stampa a cui è invitato sin da ora il sindaco, tutta la giunta comunale, i giornalisti e chiunque si ritenesse interessato alla gestione del Molina.

Duole constatare che in passato non si sia riscontrato simile interesse e che comunque l’attento vigilare dei consiglieri non abbia evitato fatti e circostanze che gli inquirenti hanno giudicato in tutte le sedi di giudizio meritori di attento approfondimento.

Carmine Pallino