Molotov, estorsioni e spaccio. Blitz della polizia colpisce 13 persone

È in corso in queste ore un’operazione di polizia giudiziaria in provincia di Varese: la polizia di stato sta eseguendo 13 misure cautelari nei confronti di altrettante persone indagate per associazione per delinquere, estorsioni, usura, lesioni personali, incendi, fabbricazione detenzione e porto di bottiglie “molotov”, furti in aziende, ricettazione, falsi documentali e spaccio di cocaina.

L’organizzazione criminale, smantellata grazie a un’indagine svolta dagli investigatori del commissariato di Busto Arsizio e della squadra mobile della questura di Varese, coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, operava prevalentemente tra

basso varesotto, alto milanese e comasco.

I particolari dell’operazione saranno più chiari nel corso della mattinata.