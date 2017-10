Multato perché faceva pipì in piazza Repubblica

Foto varie

Piazza Repubblica tenuta sotto stretta osservazione dai carabinieri di Varese che nella giornata di sabato hanno arrestato un 28enne per spaccio di sostanze stupefacenti e segnalato alla prefettura altre otto persone, tutti maschi con un’età che andava dai 18 ai 27 anni, per uso personale di sostanze stupefacenti. È andata male anche a un cittadino peruviano che è stato sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza, in quanto sorpreso a fare pipì dietro un cespuglio della piazza, incurante dei passanti. Denunciato un 41enne disoccupato per inosservanza del foglio di via obbligatorio dal comune di Varese.