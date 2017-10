Muore in casa, lo trovano dopo l’allarme lanciato dai vicini

Foto varie

Triste ritrovamento ieri pomeriggio a Induno Olona.

Allertati da alcuni cittadini che da diversi giorni non vedevano un loro vicino di casa, e dagli operatori del Cps Valceresio con cui l’uomo aveva appuntamento a cui non si è presentato, gli agenti della Polizia locale si sono recati in via Sacro Monte, nella zona del Rione Broglio.

Purtroppo la preoccupazione dei vicini di casa era fondata: sul letto gli agenti hanno infatti trovato il corpo senza vita di Silvio Rossi, 52 anni.

Ancora non sono note le cause del decesso. L’uomo aveva da tempo problemi di salute, e dunque la morte potrebbe essere sopraggiunta per un malore improvviso.

La salma è ora a disposizione del magistrato che potrebbe disporre l’autopsia per scoprire cosa è successo.