Muore mentre aspetta l’amica sulle scale

Foto varie

Era seduta sulle scale della palazzina in cui vive l’amica che l’ha ospitata ha avuto un malore ed è morta.

E’ accaduto ieri mattina in via Roma. La vittima, una 53enne di origine ucraina in Italia senza fissa dimora, è stata trovata morta dai residenti dell’arteria. E’ stato subito chiamato il pronto intervento sanitario ma per la straniera non c’era più niente da fare. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri che ha ascoltato le testimonianze dei presenti e dell’amica che da qualche giorno ospitava la 53enne.

L’ipotesi più probabile è quella di una morte per cause naturali anche in considerazione del fatto che l’ucraina aveva già avuto problemi di salute per i quali seguiva da tempo una cura specifica. In ogni caso la salma è stata portata all’ospedale cittadino ed è in attesa delle disposizione dell’autorità giudiziaria di Busto Arsizio che ha ricevuto un dettagliato resoconto dell’accaduto dai carabinieri.