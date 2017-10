Musica e luce alla Badia di Ganna

“Sette domande imbarazzanti in luce” è il titolo dell’iniziativa che si terrà domenica prossima, 8 ottobre alla Badia di Ganna. Relatore: Luca Molinari, professore di Fisica all’Università Statale di Milano, già presidente della Soc. Astronomica G.V. Schiaparelli.

L’iniziativa a cura dell’associazione amici della badia di San Gemolo in Ganna.

La conferenza sarà accompagnata dalla grande musica di “Musici in controluce” Silvia Franzi, pianoforte che eseguirà Chopin, Notturni op 27 n.1 e 2; Liszt, “Studio da concerto la leggerezza”; Ravel, Sonatina

Nata a Varese il 21 marzo 1999, Silvia Franzi si è accostata allo studio del pianoforte all’età

di otto anni nelle aule del Civico Liceo Musicale “R. Malipiero” di Varese, dimostrando

fin da subito una forte sensibilità musicale e grande facilità d’apprendimento. Vincitrice di

numerosi primi premi in concorsi di rilievo nazionale, attualmente frequenta il quinto anno

nelle aule del Liceo Musicale Statale “Manzoni” di Varese e perfeziona le sue competenze

pianistiche con la prof.ssa Marina Scalafiotti. Negli anni ha seguito corsi ed è stata allieva

effettiva in masterclass con esponenti di spicco del pianismo internazionale come Roberto

Plano, Pietro De Maria, Ian Jones, Leslie Howard e Irene Veneziano. Molti i premi ottenuti;

nel 2013 ha inoltre ricevuto una honorable mention alla “Buono & Bradshaw International

Piano Competition” di New York, con la seguente motivazione “mostra tutti i segni di una

futura brillante carriera di alto livello”.

Il 4 aprile 2017 è stata chiamata a suonare alla Royal Albert Hall (Elgar Room), come

1° premio del Concorso “London Grand Prize Virtuoso ‘17”.